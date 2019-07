Lega: Miceli (Pd), Savoini non risponde ma Salvini obbligato a farlo

- Il deputato del Partito democratico, Carmelo Miceli, scrive su Twitter "Savoini non ha risposto ai pm. E' indagato ed è suo diritto. Chi, invece, non può pensare di stare muto dinanzi alle nostre richieste di venire a riferire in Aula per fare chiarezza è il ministro dell'Interno Salvini. Salvini rispondi. Le istituzioni non possono essere omertose". (Rin)