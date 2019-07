Libia: deputati Tobruk riuniti al Cairo promuovono intesa “incentrata su ruolo parlamento”

- Una soluzione alla crisi in corso in Libia incentrata sul ruolo della Camera dei rappresentanti, il parlamento con sede a Tobruk riconosciuto dalla comunità internazionale. È questo l’appello dei partecipanti a una conferenza al Cairo cui ha preso parte una delegazione di 80 deputati del parlamento libico. “I deputati libici hanno confermato che la soluzione passerà dalla Camera dei rappresentanti, l’unico potere legislativo eletto dal popolo libico di cui è legittimo rappresentante”, si legge nel comunicato diramato al termine della conferenza. I parlamentari hanno fissato “l’integrità dei territori libici e la sovranità dello Stato libico” come “linea rossa da non oltrepassare in alcun caso”. Inoltre, hanno “sottolineato la necessità di confermare il carattere civile dello Stato, così come il suo percorso democratico” attraverso “una transizione pacifica del potere regolata dalla dichiarazione costituzionale e dai suoi emendamenti”. I deputati hanno invitato gli altri colleghi che non hanno partecipato agli incontri al Cairo ad accettare un nuovo invito per continuare le discussioni verso una soluzione alla crisi. Tale processo dovrà anche passare attraverso la convocazione di una sessione plenaria della Camera dei rappresentanti “il prima possibile”, con l’obiettivo di favorire “la formazione di un governo di unità nazionale” e di “fissare un’agenda per l’attuazione delle disposizioni previste dalla soluzione”. Il comunicato si chiude con un ringraziamento all’Egitto, paese “fratello” che ha mantenuto “una posizione equidistante” in merito alla crisi libica. (Cae)