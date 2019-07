Roma: oltre 50 persone a preghiera per neonata morta nel Tevere

- Si è svolto oggi pomeriggio alla Chiesa di San Gregorio della Divina Pietà un momento di preghiera per la neonata trovata morta nel Tevere. La cerimonia, voluta dai bambini delle occupazioni e dei campi improvvisati di Roma e organizzata da Medicina Solidale e Centro oratori romani, ha visto la partecipazione di oltre 50 persone che sono scese in preghiera verso il Tevere, dove è stata lanciata una piccola corona di fiori bianchi sulle acque del fiume. Lo comunica una nota. Alla commemorazioni sono intervenuti tra gli altri Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina Solidale e Carlo Maio, segretario generale del Centro oratori romani. A guidare il momento di preghiera Don Andrea Palamides, assistente spirituale della comunità "Famiglia della Riconciliazione". "I bambini delle occupazioni e dei campi improvvisati di Roma - dichiarano congiuntamente Ercoli e Maio - ci hanno chiesto di fare un momento di preghiera per ricordare il piccolo angelo gettato come un rifiuto nel Tevere a poche ore dalla sua nascita. Una richiesta arrivata da chi, seppur bambino, vive l'emarginazione in una città sempre più irriconoscibile e questo a nostro avviso è un segno forte di speranza e di voglia di guardare al futuro. Insieme a loro anche tanti romani che vogliono dare un segno di pace e di solidarietà ad una città duramente provata".(Com)