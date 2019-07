Croazia-Italia: presidente Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia in Istria per consolidare i rapporti (2)

- "Siamo comunità - ha aggiunto il presidente - che hanno finalità e progettualità comuni e sono legate da comuni interessi. Insieme possiamo dare nuovo impulso allo sviluppo dei nostri territori e giungere entro il 2020, in una rinnovata ottica di cooperazione concreta e fattiva, all'individuazione di proposte condivise da estendere a Slovenia, Carinzia e Veneto. E' un primo passo verso quella nuova idea di Europa delle comunità e dei popoli che risponde alla necessità di ripensare alla prospettiva comunitaria partendo dal basso, dai popoli e dalle Regioni". Fondamentale in un simile contesto il ruolo delle minoranze linguistiche presenti in quest'area, "realtà il cui contributo è prezioso esempio di integrazione e capacità - ha detto Zanin - che sentiamo vicine e che intendiamo continuare a sostenere nelle numerose attività, favorendo le opportunità di collaborazione". Piena vicinanza e sostegno all'Unione italiana e alla Comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia è stata espressa anche dai consiglieri Slokar, Zanon e Ghersinich, che si sono offerti quali punti di riferimento in Consiglio regionale per raccogliere istanze e necessità del sodalizio nei rapporti con il Friuli Venezia Giulia e l'Italia. (Res)