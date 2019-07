Rifiuti Roma: sequestrata discarica abusiva a Rocca Cencia. Fd'I: "Dopo emergenza rimborsare Tari a cittadini"

- Imballaggi, residui di demolizioni, amianto, frigoriferi, schermi di computer, pezzi di automobili e mobili: è quanto hanno ritrovato i carabinieri della stazione di Tor bella Monaca insieme a quelli del gruppo Forestale di Roma Nipaf che hanno sequestrato una discarica abusiva a Rocca Cencia. Si tratta di un terreno di proprietà comunale di circa 1500 metri quadri, posto ai lati di via Sant'Alessio in Aspromonte. Al termine delle operazioni di delimitazione dell'intera area è stato nominato custode giudiziario il Municipio VI. Intanto, dopo l’emanazione dell’ordinanza della Regione, continuano le operazioni dell’Ama per ripulire in tempi brevi la città. Gli impianti di smaltimento delle province stanno lavorando al massimo delle possibilità mentre il Campidoglio ha annunciato che si stanno cercando altri siti all’estero. Un’idea che per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non può però essere considerata una soluzione. (segue) (Rer)