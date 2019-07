Rifiuti Roma: sequestrata discarica abusiva a Rocca Cencia. Fd'I: "Dopo emergenza rimborsare Tari a cittadini" (2)

- “È surreale vedere che il Comune di Roma si stia attrezzando per portare una parte dei rifiuti in giro per l'Italia e il mondo – ha precisato Salvini -. Ovunque nel mondo i rifiuti sono risorse per l’energia e solo in Italia, per un no pregiudiziale alla loro valorizzazione, sono un costo. Su questo bisogna intervenire". Sul tema dei rifiuti è intervenuto anche Fratelli d’Italia, che punta a far ottenere agli utenti il rimborso della tariffa sulla spazzatura (Tari). Il gruppo capitolino, insieme alla Lista civica ‘Con Giorgia’, ha presentato una delibera di indirizzo. Sulla scia di iniziative già avanzate da diverse associazioni di consumatori, l'atto protocollato, qualora fosse approvato dall'Aula Giulio Cesare, secondo la normativa vigente consentirebbe ai residenti della Capitale di ottenere rimborsi fino all'80 per cento della Tari. I consiglieri dei due gruppi capitolini non hanno poi escluso l'ipotesi di una class action. Tutto questo, ha spiegato il capogruppo di Fd’I Andrea De Priamo, perché "sui rifiuti a Roma non c'è un problema episodico ma una crisi strutturale. Su quanto sta avvenendo, hanno pari responsabilità sia la Regione Lazio che la giunta Raggi. Zingaretti dal 2012 non ha fatto ancora il piano regionale dei rifiuti. Raggi ha fallito perché puntava tutto sulla raccolta differenziata e non ci è riuscita”, ha concluso. (Rer)