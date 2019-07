Consiglio comunale Milano: si dimette Elisabetta Strada

- Elisabetta Strada della lista civica "Noi Milano, Beppe Sala sindaco" si è dimessa dal Consiglio comunale di Milano, per concentrarsi sull'impegno in Consiglio regionale, dove è stata eletta nel 2018 tra le fila dei "Lombardi civici europeisti". "Ho aspettato un annetto a dimettermi - ha spiegato in Aula - per rispondere a una richiesta che mi è stata fatta dai colleghi. Devo confessare che in questo periodo ho compreso che anche il famoso 'doppio incarico' può essere utile per portare avanti le istanze milanesi e della Città Metropolitana. È un lavoro molto impegnativo e, nonostante abbia un unico obiettivo - il bene comune - necessita in entrambi i luoghi di una presenza che non sempre si riesce a dedicare in maniera adeguata". "Essere stata consigliere comunale di una città importante come Milano è stato un onore. Farlo insieme ai sindaci Pisapia e Sala ancora di più. Aver gioito insieme per la vittoria dell'assegnazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è poi meraviglioso", ha aggiunto senza nascondere l'emozione. (segue) (Rem)