Consiglio comunale Milano: si dimette Elisabetta Strada (2)

- Strada ha poi ricordato le sue principali battaglie dall'Aula di Palazzo Marino, come quelle di carattere ambientale, quelle per la scuola, fino alla riqualificazione della piscina "Cambini" e al prolungamento della M4 nell'area Sud Ovest della città. "Un tema - ha promesso - che mi ha visto sempre coinvolta e che porterò avanti anche in Regione". "Confesso che non mi mancheranno le maratone/nottate in Consiglio, modalità di fare politica che continuo a non comprendere e anzi a ritenere sbagliata e incomprensibile, lontana dalla vita vera dei cittadini e del buon senso", ha poi aggiunto la consigliera, rivolgendo infine un pensiero a chi la sostituirà (il primo dei non eletti è Alberto Veronesi): "Auguro a chi mi sostituirà di vivere in pieno e per il bene comune questa esperienza unica e di privilegio. Milano è la mia città. Ieri l'amavo, oggi mi è entrata ancora di più nel cuore. Cercherò di dare il massimo per lei e per noi, anche se in un'altra sede istituzionale". (Rem)