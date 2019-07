Governo: Carfagna (FI), sottovaluto contributo che donne possono dare al paese

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, durante il suo intervento nel corso di "Women in Politics", incontro organizzato a Montecitorio in collaborazione con l'ambasciatore inglese in Italia, Jill Morris, ha affermato che "il tono della politica nazionale ultimamente è particolarmente maschile e aggressivo e la comunicazione è spesso brutale. Questo accade perché, a differenza che in passato, non c’è protagonismo femminile al governo. Ce ne accorgiamo dalla scelta delle priorità, dalla mancanza di ascolto e di cura dei diritti e della sicurezza delle donne, ma soprattutto dalla grave sottovalutazione del contributo che le donne possono dare al Paese", ha continuato la parlamentare, "dall'indifferenza per le questioni legate all’occupazione femminile, soprattutto giovanile e al Sud, dalla mancanza dei servizi necessari alle donne per fare carriera e avere figli. Compito delle donne impegnate in politica oggi è evitare iniquità e ulteriore destabilizzazione, scongiurare la crescita della rabbia dovuta alla fragilità sociale, dell’estremismo, delle divisioni, dell’intolleranza. Le persone", ha concluso Carfagna, "chiedono di essere rappresentate nella loro dignità, non nella loro rabbia".(Rin)