Roma: D'Amato, auguri a regista Tinto Brass per pronta guarigione e grazie per belle parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rivolgere i migliori auguri per una completa guarigione al regista Tinto Brass che è stato dimesso oggi dall'ospedale Sant'Andrea. Voglio inoltre ringraziarlo per le belle parole espresse nei confronti della struttura e dello staff sanitario che lo ha avuto in cura. Un'attenzione che l'A.O. Sant'Andrea rivolge a tutti i suoi pazienti per assicurare la migliore assistenza possibile". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)