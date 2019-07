Regione Lazio: commissione Lavoro approva proposta legge contro caporalato, ora testo in aula Pisana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nona commissione consiliare permanente, Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio, presieduta da Eleonora Mattia (Pd), ha dato parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge sull'emersione del lavoro nero in agricoltura, elaborato a partire dalla proposta di legge n.100, d'iniziativa della consigliera Marta Bonafoni (Lista Zingaretti) e del consigliere Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), e dalla pl 107 d'iniziativa della Giunta regionale. Relatrice per l'Aula la consigliera Bonafoni. Il voto in nona commissione è giunto a stretto giro dopo l'approvazione in commissione Bilancio, presieduta da Fabio Refrigeri (Pd), dell'emendamento alla norma finanziaria, presentato dall'assessore al ramo, Alessandra Sratore, che prevede uno stanziamento complessivo di due milioni e cinquecentotrentamila euro nel triennio 2019-2021, da destinarsi al "Fondo per contrastare il fenomeno irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura" e per la realizzazione della piattaforma informatica destinata a fare incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo. (segue) (Com)