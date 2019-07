Roma: Bellucci (Fd’I), oggi a preghiera per neonata trovata morta nel Tevere e per tutte vittime innocenti

- Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, rende noto che oggi parteciperà alle ore 18.30 al momento di preghiera, organizzato da Medicina solidale e Centro oratori romani per la neonata trovata morta nel Tevere, e il cui corpicino è stato rinvenuto il 6 luglio. “L'appuntamento è davanti alla Chiesa di San Gregorio della Divina Pietà in Piazza di Monte Savello – spiega Bellucci in una nota –. Da lì si scenderà in preghiera verso il Tevere, dove verrà lanciata una piccola corona di fiori bianchi sulle acque del fiume. Guiderà il momento di preghiera Don Andrea Palamides, assistente spirituale della comunità ‘Famiglia della Riconciliazione’. Nella preghiera ricorderemo anche la piccola di 16 mesi che, proprio oggi, è morta dopo essere stata lanciata dal balcone di un palazzo a San Gennaro Vesuviano, nel napoletano, dal padre che si è buttato subito dopo e versa in gravi condizioni”. Bellucci conclude: “Purtroppo, stiamo assistendo sempre più spesso alla follia omicida di genitori che uccidono i loro piccoli, vittime innocenti di un malessere sociale e psicologico che produce solo tragedie umane. Come Fratelli d’Italia, la scorsa settimana abbiamo approvato alla Camera una mozione unitaria sulla violenza sui minori, nella quale si impegna il Governo a mettere al centro delle proprie politiche la tutela delle persone di minore età. Sono fermamente convinta che il valore di uno Stato si misuri dalla capacità di proteggere i più fragili e i bambini sono certamente i primi a dover essere difesi".(Com)