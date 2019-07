Lavoro: Salvini, intaccare contrattazione collettiva è da socialismo reale

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha informato che dalle parti sociali è arrivato un "unanime no all'aumento dell'Iva sotto ogni fattispecie". In conferenza stampa dal Viminale dopo "6 ore di incontro politico" anche con le rappresentanze sindacali, il leader della Lega ha puntualizzato "l'importanza della contrattazione collettiva non solo sul salario. Intaccare la contrattazione collettiva – ha aggiunto - è ultima delle cose di cui si sente bisogno in questo momento, è più da socialismo reale che da paese di libero mercato". (Rin)