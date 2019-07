Venezuela: delegazione governo giunta a Barbados per dialogo con opposizioni

- La delegazione del governo venezuelano di Nicolas Maduro è giunta a Barbados per prendere parte alla nuova tornata di coloqui con le opposizioni propiziati dal governo del regno di Norvegia. "Siamo arrivati alla solidale generosa isola di Brabados per continuare il dialogo di pace", ha scritto il vicepresidente e ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Manteniemo e sosteniamo quella che è stata la bussola, l'impostazione fondamentale del presidente Maduro. Un dialogo permanente per la pace, per la coesistenza pacifica, la convivenza e la soluzione costituzionale e democratica delle controversie politiche e sociali", ha detto il ministro. Nel messaggio video, accompagnato tra gli altri dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza, Rodriguez ha detto "basta ai tentativi di violenza, e alla ricerca di uscite extracostituzionali", propugnando "con le parole di papa Francesco", una "soluzione per via pacifica delle controversie e dei temi che si possno presentare". (segue) (Brb)