Venezuela: delegazione governo giunta a Barbados per dialogo con opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, anche l'opposizione guidata dal presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, aveva dato conferma della propria partecipazione al tavolo negoziale. "Una delegazione designata dal presidente incaricato Juan Guaidò torna a Barbados per portare avanti in maniera celere il meccanismo di negoziazione di Oslo" creato "per ottenere il cambio che metta fine alla sofferenza dei venezuelani", si legge in un messaggio pubblicato dal Centro di comunicazione nazionale, il profilo Twitter che funge da ufficio stampa dell'autoproclamato presidente "ad interim". Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dal presidente Nicolas Maduro, l'agenda dei colloqui si compone di "sei punti" tra cui - segnalano le diverse fonti interpellate dai media internazionali - ci sarebbero questioni sensibili come nuove elezioni presidenziali o la revoca delle sanzioni internazionali comminate a Caracas. Il paese caraibico aveva ospitato da lunedì a mercoledì scorso un'altra tornata di colloqui, chiusa con esiti discordanti. (segue) (Brb)