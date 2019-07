Venezuela: delegazione governo giunta a Barbados per dialogo con opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Hector Rodriguez, governatore dello stato venezuelano di Miranda e parte della delegazione del presidente Nicolas Maduro, le parti hanno stabilito di aprire una sessione di negoziato "permanente", con "la volontà di lavorare assieme per la pace". La delegazione guidata dal presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò, riferiscono ai media fonti vicine al negoziato, avrebbe però imposto tempi serrati, sapendo che le opposizioni non concedono troppo margine alle trattative con il "nemico" di sempre. La "percezione" di Rodriguez è che "i venezuelani e le parti politiche del paese possano arrivare a un accordo di pace, di governabilità e di riconoscimento reciproco", anche se la strada "non è facile". Secondo un membro della delegazione di Guaidò, ripreso dall'informato portale "AlNavio", le giornata di colloqui a Barbados non sono state "così positive", come mostrerebbero anche diversi momenti di tensione che hanno imposto un metodo di "stop and go" nei colloqui. (segue) (Brb)