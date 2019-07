Venezuela: delegazione governo giunta a Barbados per dialogo con opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma del prosieguo dei colloqui, con l'annuncio di voler aprire un tavolo che "lavorerà in modo efficiente e continuativo", era stata data venerdì scorso dal ministero degli Esteri norvegese. Le parti si riuniscono "per poter procedere ai negoziati", precisa Oslo ribadendo "l'importanza" che le delegazioni "adottino la massima precauzione nei loro commenti e dichiarazioni". Dopo le riunioni preliminari tenute a maggio ad Oslo, dove è stata abbozzata una traccia del possibile negoziato, le parti sembrano dunque dare tecnicamente il via a una vera trattativa per la soluzione della crisi, anche se non priva di difficoltà. Il Regno di Norvegia è però forte nella regione di un credito diplomatico guadagnato soprattutto con i negoziati che hanno portato alla firma dell'accordo di pace tra il governo colombiano e le Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia). Tra i punti in discussione ci sarebbero: il rinnovo del Consiglio nazionale elettorale, accusato dalle opposizioni di essere troppo schierato alle decisioni del governo; la chiusura dell'Assemblea nazionale costituente (Anc), l'organo che Maduro istituì come "camera di compensazione" per gli scontri nel paese ma che ha progressivamente assunto le funzioni del parlamento (assemblea nazionale) controllato dalle opposizioni; il rientro dei deputati chavisti nella stessa An. (segue) (Brb)