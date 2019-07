Venezuela: delegazione governo giunta a Barbados per dialogo con opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta del primo tentativo che il governo e le opposizioni cercano di aprire da quando Nicolas Maduro è al potere, dall'aprile del 2013. Il primo tavolo era stato aperto nel 2014, dopo le sanguinose manifestazioni di protesta che hanno attraversato Caracas con un bilancio di 43 morti e l'arresto del carismatico leader delle opposizioni, Leopoldo Lopez, con l'accusa di incitamento alla violenza. Maduro, che ammise manchevolezze da parte del suo governo, lanciò una mediazione affidata all'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur) e al Vaticano, ma il dialogo si arenò ben presto: la richiesta di diverse condizioni per le future scadenze elettorali non fece strada, mentre le differenze nel fronte delle opposizioni - allora rappresentato dalla Mesa de la unidad democratica - aumentarono sensibilmente. (segue) (Brb)