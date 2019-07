Venezuela: delegazione governo giunta a Barbados per dialogo con opposizioni (7)

- Un nuovo tentativo di mediazione fu portato avanti grazie al governo della repubblica Dominicana e ai buoni uffici dell'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero. Dopo lunghi mesi di discussione le parti non riuscirono però a trovare l'intesa su nessuno dei punti messi in agenda, tornando a celebrare il rituale scambio di accuse sulla responsabilità del fallimento dei colloqui. Il dialogo fallì definitivamente a febbraio 2018, dinanzi al mancato accordo sulla data definitiva delle elezioni: le opposizioni puntavano a un voto per la fine del 2018, tempo ritenuto utile a ristabilire le garanzie procedurali del voto oltre che ricomporre il fronte interno. Alla fine le urne si aprirono a maggio, senza la partecipazione di una grande parte del fronte anti Maduro. (segue) (Brb)