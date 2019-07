Torino: aeroporto di Caselle, arrivano app e piattaforma e-commerce

- Sono disponibili da oggi la nuova Torino Airport App, scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store, e il rinnovato portale e-commerce di Torino Airport. Un altro passo nel segno della digital transformation, che punta a migliorare la passenger journey, rendendo la relazione dei viaggiatori con l’aeroporto sempre più facile, personalizzata e interattiva. Sono numerose le funzionalità della App, disponibile in italiano e in inglese, sia per iOS che per Android. Innanzitutto la nuova App consente di vivere un’esperienza di viaggio totalmente paperless, perché dà la possibilità di acquistare e conservare sul proprio profilo i ticket digitali dei servizi di Torino Airport: parcheggi, Fast track, Piemonte Lounge, tutti disponibili su App con forti sconti (dal 10% al 50%). Con il servizo di tracking real time del proprio volo, attraverso notifiche, la App aggiorna costantemente sullo stato del volo, fino al momento dell’imbarco. Con le informazioni in tempo reale sul telefonino, il passeggero può gestire senza nessuna ansia la permanenza in aeroporto e approfittare di coupon e offerte per gli acquisti nei negozi e ristoranti. (segue) (Rpi)