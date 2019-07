Torino: aeroporto di Caselle, arrivano app e piattaforma e-commerce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passeggero ha inoltre a sua disposizione tre funzioni altamente innovative: con “Da casa al gate” potrà stimare i tempi per arrivare da casa fino alla porta d’imbarco, inclusi i tempi di attesa ai controlli di sicurezza grazie a un sistema intelligente di monitoraggio e gestione delle code; con la funzione “Order&Pick up” potrà ordinare tramite App la propria spesa e ritirarla in appositi locker in Area riconsegna bagagli quando atterra all’Aeroporto. Un’ottima soluzione per risolvere la cena o la colazione al rientro da un viaggio di lavoro o dalle vacanze, o per gustarsi una birra speciale o un vino piemontese anche in tarda serata; attraverso la funzione “Shop&Collect”, la App consente al passeggero di fare shopping in Sala Imbarchi prima di partire, viaggiare leggeri e ritirare i propri acquisti, tramite QR code, una volta rientrati a Torino, sempre nei locker situati nell’area riconsegna bagagli. I partner di questi innovativi servizi sono Borbonese, Camicissima, K-Way, Max Mara Weekend, Robe di Kappa, Superga, +39, Baladin, Crai Supermercati, I’Amme, Rossorubino, e altri si aggiungeranno a breve. (segue) (Rpi)