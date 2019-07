Torino: aeroporto di Caselle, arrivano app e piattaforma e-commerce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie proprio al lavoro congiunto in sessioni di co-design, e all’ascolto, attraverso interviste, delle esigenze dei passeggeri e di chi lavora per soddisfarne ogni giorno le richieste, sono nate queste idee, sono state prototipate e oggi diventano servizi a disposizione di tutti. Torino Airport mette al centro l’ascolto dei passeggeri anche grazie al profilo ufficiale Facebook @AeroportoDiTorino con il nuovo servizio di social customer care attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00: un canale in più per richiedere informazioni, mandare segnalazioni e suggerimenti, che si affianca al servizio telefonico attivo 7/7 dalle 5 del mattino alle 23 (011.5676361-362). Ultima novità, il profilo Instagram @Torino_Airport, per avvicinare l’aeroporto sempre di più alla sua community di riferimento e ai tanti appassionati delle attività dello scalo. È anche grazie a questi canali e ai suggerimenti che i passeggeri vorranno inviare che sarà possibile continuare ad innovare e sviluppare le attività di accoglienza e caring, fisiche e digitali. (Rpi)