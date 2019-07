Roma: Campidoglio, da 1 ottobre ai municipi certificati anagrafici e di Stato civile senza prenotazione

- A partire dal prossimo primo ottobre per il rilascio a sportello, su richiesta degli interessati, di certificazioni a vista, di atti sostitutivi, di atti notori, di attestati di soggiorno e per la presentazione di richieste di estratti degli atti di stato civile non sarà più necessario avvalersi del sistema Tupassi. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Sarà, invece, sufficiente – prosegue la nota – richiedere i certificati compilando un apposito modulo di richiesta ed esibendo un documento di riconoscimento. "Si tratta di una misura finalizzata a ottimizzare e a snellire ulteriormente le procedure. Con l'arrivo di nuovo personale presso gli sportelli e con il potenziamento dei servizi online, per i cittadini diventa sempre più semplice e agevole accedere alla documentazione richiesta", spiega l'assessore al Personale Antonio De Santis.(Com)