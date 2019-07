Malesia: prelevati 330 milioni di dollari dal conto dell'azienda cinese China Petroleum Pipeline Engineering

- La Malesia ha prelevato un miliardo di ringgit (330 milioni di dollari) dal conto bancario dell'azienda di proprietà dello stato cinese China Petroleum Pipeline Engineering Ltd (Cpp). Lo ha reso noto il primo ministro malese Mahathir Mohamad, confermando l'indiscrezione diffusa in precedenza dal "Sunday Times". Secondo la relazione, il governo dell'Alleanza della speranza (Pakatan Harapan o Pk) ha sequestrato i fondi da un conto della Cpp presso la banca HSBC in Malesia, e li ha trasferiti all'azienda Suria Strategic Energy Resources, di proprietà completa del ministero della Finanza malese. La relazione, che contiene i nomi degli avvocati e dei banchieri coinvolti nella questione, indica che la decisione è stata presa in connessione con una disputa riguardo a due progetti di oleodotti energetici da molti miliardi di dollari che erano stati sospesi lo scorso luglio. La Cpp era l'appaltatore principale in entrambi i progetti. Uno dei due era il progetto di un oleodotto di 600 chilometri lungo la costa occidentale della Malesia peninsulare per il costo di 35 miliardi di ringgit (più di 7 miliardi di euro), e l'altro una rete di oleodotti a gas nel Sabah dal costo di 0,6 miliardi di ringgit. (segue) (Fim)