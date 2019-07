Malesia: prelevati 330 milioni di dollari dal conto dell'azienda cinese China Petroleum Pipeline Engineering (2)

- I progetti erano stati affidati alla Cpp nel novembre del 2016 dal precedente governo del Fronte nazionale (Barisan Nasional), ma sono rimasti in pausa fino al cambio di governo a maggio dell'anno scorso. Il premier malese ha dichiarato che i fondi sono stati presi perché la Cpp era stata pagata per l'80 per cento dei lavori quando ne aveva completato solo il 13 per cento. "Visto che i progetti sono stati cancellati, abbiamo il diritto di riprenderci i soldi per le parti che non sono state completate", ha detto Mahathir. I banchieri coinvolti affermano che i conti bancari della Cpp, incluso quello presso la HSBC, erano stati congelati dal governo malesiano in seguito alla sospensione dei progetti. La Cpp, un'unità del gigante petrolifero e di gas China National Petroleum Corp, ha confermato che i fondi sono usciti dal conto, mentre l'ufficio dell'Hsbc a Kuala Lampur non ha rilasciato commenti. (Fim)