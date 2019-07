Legge Bilancio: Salvini, 6-7 agosto riconvocheremo parti sociali

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha affermato: "Tra il 6 o il 7 agosto ci riproveremo, perché in tre settimane alcune di queste pratiche saremo già riusciti ad istruirle, per preparare una manovra economica per la crescita e confrontarsi con la nuova Commissione europea". Così il segretario della Lega in conferenza stampa al Viminale dopo l'incontro che ha definito di "natura politica" con le parti sociali per raccogliere le loro proposte. Salvini ha quindi anticipato un aggiornamento ad inizio agosto: "Ho chiesto a viceministri, sottosegretari, senatori che erano al tavolo di riconvocarsi entro lunedì per mettere in ordine di priorità le proposte e ho rinvitato tutti, perché non mi interessano le iniziative spot, la prima settimana di agosto". E in conclusione una stoccata: "Ovviamente ci sono presidenti che hanno diritto di stare al mare, mentre il ministro dell'Interno sarà qui". (Rin)