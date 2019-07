Ambiente: Cattaneo, approvati indirizzi per gestione autorizzazioni integrate ambientali zootecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare le prestazioni ambientali degli impianti produttivi, semplificare i procedimenti autorizzativi, sviluppare i sistemi informativi e razionalizzare le attività di controllo in materia ambientale riducendo al contempo le emissioni inquinanti in atmosfera. Questi i principali obiettivi della delibera approvata oggi dalla Giunta della Lombardia su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, di concerto con l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. "In assenza di una specifica norma nazionale dedicata a questo comparto", dichiara Cattaneo in una nota diffusa oggi , "abbiamo voluto semplificare e uniformare la gestione dei procedimenti di riesame delle Aia del settore zootecnico sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e lo abbiamo fatto sia garantendo una compilazione facilitata per le aziende agricole, sia fornendo un valido supporto tecnico all'attività istruttoria delle autorità competenti". (segue) (Com)