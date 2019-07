Ambiente: Cattaneo, approvati indirizzi per gestione autorizzazioni integrate ambientali zootecniche (2)

- "Questa delibera - conclude Cattaneo - agisce anche sulla tutela della qualità dell'aria, garantendo elevati standard in termini di riduzioni delle emissioni, sulla base degli indirizzi definiti nel Pria e negli Accordi di Bacino padano. Abbiamo infatti potuto individuare specifiche misure di tipo amministrativo e di tipo tecnico-gestionale sulla base delle 'Bat conclusions' (Best available techniques), per favorire la riduzione delle emissioni di ammoniaca dalle varie fasi che caratterizzano le attività di allevamento (stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti), garantendo la prosecuzione e la continuità nella conduzione delle aziende coinvolte, accertando le condizioni di sostenibilità ambientale e il continuo miglioramento delle tecniche e tecnologie in uso". In Lombardia sono presenti 730 installazioni soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) relativa alle attività zootecniche. Si tratta di un comparto che presenta caratteristiche particolari dovute al numero elevato delle aziende zootecniche, alla loro specificità, alle le procedure autorizzative (riesami Aia e procedure di Via), e a quelle di controllo. Ciò è dovuto al fatto che al numero elevato delle installazioni non corrisponde un'adeguata distribuzione e specializzazione delle risorse a disposizione delle Province, che sono competenti in materia. Inoltre, le 730 attività zootecniche sono concentrate nelle Province della 'Bassa pianura' - Cremona, Brescia, Mantova -, accentuando ulteriormente il deficit di risorse. Le 'Bat conclusion' del settore zootecnico, emanate nel febbraio 2017 dall'Unione europea, prevedono che, entro 4 anni dall'emanazione, e quindi entro il febbraio 2021, deve essere effettuato il riesame di tutte le 730 Aia zootecniche da parte delle Province e tutte le aziende devono adeguarsi alle nuove 'Bat conclusion'. (segue) (Com)