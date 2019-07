Ambiente: Cattaneo, approvati indirizzi per gestione autorizzazioni integrate ambientali zootecniche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procedimenti devono essere avviati e concludersi in modo da garantire alle aziende anche un tempo adeguato per eventuali interventi. In caso di mancato riesame delle autorizzazioni nei tempi previsti si incorre in infrazione comunitaria. Negli ultimi anni è emerso che le attività zootecniche contribuiscono in modo rilevante, in particolare attraverso le emissioni di ammoniaca, al peggioramento della qualità dell'aria: da qui la necessità di prevedere sia nell'ambito dell'Accordo di Bacino padano, sia nell'ambito del Pria, specifiche misure rivolte al comparto e finalizzate a ridurre le emissioni di tale inquinante. Un'applicazione efficace delle Bat diventa pertanto uno strumento fondamentale per dare attuazione alle misure individuate. I destinatari della manovra sono le aziende del settore zootecnico e le relative associazioni di categoria, gli ordini professionali e le autorità competenti (Province/CMMI), Arpa. La delibera fornisce: una serie di strumenti tecnico-amministrativi, con un taglio operativo, finalizzati ad accompagnare e agevolare la gestione dei riesami delle Aia zootecniche entro febbraio 2021 attraverso la messa a disposizione di una serie di documenti/modelli redatti sulla base degli strumenti già in uso sul territorio; l'individuazione guidata delle modalità di applicazione delle 'Bat conclusion' per garantire un'effettiva riduzione delle emissioni di ammoniaca e una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso; l'individuazione di una procedura semplificata 'ex post' in materia di Via o verifica di Via. (Com)