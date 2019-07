Sud Sudan: fonti stampa, presidente Kiir e leader opposizione Machar pronti ad incontrarsi entro fine luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sud sudanese Salva Kiir e il leader del Movimento di liberazione popolare del Sudan all'opposizione (Splm-Io), Riek Machar, si incontreranno entro il mese di luglio nella capitale Giuba per discutere dello stato di attuazione dell'accordo di pace. Lo ha riferito oggi all'agenzia di stampa sud sudanese "Ssna" un collaboratore di Machar, precisando che la data esatta dell'incontro è attualmente in fase di discussione. "Non abbiamo ancora la data dell'incontro, ma la comunicheremo non appena decisa", ha detto l'assistente. Il leader dell’opposizione armata si era detto di recente pronto ad incontrare il presidente Salva Kiir se venissero soddisfatte alcune condizioni. In una lettera inviata al consigliere per la sicurezza di Kiir e ripresa dal sito d’informazione “The East African”, Machar ha esposto una serie di richieste affinché l’incontro possa avvenire, fra cui quella di poter viaggiare liberamente verso i paesi membri dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). “Credo che questo sia il momento di valutare (l’ipotesi di un incontro) poiché sono trascorsi due mesi dall’estensione (dei termini per la formazione di un governo di unità nazionale) senza progressi sostanziali”, ha scritto Machar, che ha chiesto inoltre la revoca degli arresti domiciliari. (segue) (Res)