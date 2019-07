Sud Sudan: fonti stampa, presidente Kiir e leader opposizione Machar pronti ad incontrarsi entro fine luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Machar si trova attualmente in esilio in Sudan dopo essere fuggito in seguito alla recrudescenza degli scontri a Giuba nel luglio 2016 e non può mettere piede nei paesi Igad (Sud Sudan, Kenya, Uganda, Somalia, Eritrea, Gibuti ed Etiopia). Nel maggio scorso le parti in conflitto in Sud Sudan si sono riunite per due giorni ad Addis Abeba per discutere dello stato di attuazione dell'accordo di pace rinnovato, firmato nel settembre scorso, e delle misure per portarlo avanti. In una dichiarazione diffusa al termine della riunione, l’Igad ha riferito che “le parti hanno evidenziato la mancanza di volontà politica, finanziamenti e limiti di tempo come le principali sfide che hanno ritardato l'attuazione delle attività pre-transitorie” e hanno approvato l'estensione del termine per la formazione di un governo di transizione di altri sei mesi. L’ultima versione dell’accordo di pace, firmata il 12 settembre scorso sempre nella capitale etiope, prevedeva un periodo di transizione di otto mesi (con scadenza fissata al 12 maggio) al termine del quale si sarebbe dovuto formare un governo di unità nazionale, tuttavia i profondi disaccordi fra le parti hanno provocato forti ritardi nell’attuazione della “road map”. Il 12 settembre scorso Kiir e Machaar hanno firmato ad Addis Abeba il documento finale di rivitalizzazione dell’accordo di pace per porre fine al conflitto civile scoppiato nel dicembre 2013 e che ha provocato lo sfollamento di oltre 1,4 milioni di persone. (Res)