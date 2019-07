Filippine: dichiarata emergenza dengue, 456 morti nei primi sei mesi dell'anno

- Le autorità sanitarie delle Filippine hanno dichiarato un'emergenza dengue nel paese in seguito al brusco aumento nel numero di casi della malattia, che ha ucciso 456 persone solo nella prima metà dell'anno. Il numero di pazienti che sono morti di dengue tra gennaio e giugno di quest'anno si è alzato del 39 per cento rispetto alle 278 vittime dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati del dipartimento della Salute. Il dipartimento ha registrato un totale di 106 630 casi di dengue nel paese nei primi sei mesi dell'anno, un aumento dell'85 per cento rispetto ai 57 564 casi nello stesso periodo dell'anno scorso. Per via di questo aumento, il dipartimento ha dichiarato "un'allerta nazionale per la dengue", ordinando ai funzionari regionali di aumentare la sorveglianza sui casi di dengue e di rafforzare l'attuazione delle strategie per combattere la malattia. (segue) (Fim)