Filippine: dichiarata emergenza dengue, 456 morti nei primi sei mesi dell'anno (2)

- "Questa è la prima volta che dichiariamo un'emergenza nazionale perché l'obbiettivo è molto chiaro. Vogliamo sensibilizzare la popolazione e soprattutto le comunità all'interno delle quali i segni di un aumento nei casi di dengue sono evidenti", ha dichiarato il segretario per la Salute Francisco Duque. Il segretario ha evidenziato l'importanza di attenzioni mediche nei primi stadi della malattia, come in casi di febbre per più di due giorni, forti dolori muscolari, affaticamento, nausea, eruzioni cutanee e sanguinamento. "Di solito i pazienti vengono portati all'ospedale troppo tardi. Quando si presenta un'emorragia, un sanguinamento interno, il cuore e altri organi ne subiscono le conseguenze. E' cruciale che le persone siano ricoverate in questi primi stadi", ha dichiarato Duque. (Fim)