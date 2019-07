Speciale difesa: Profumo (Leonardo), industria deve individuare specialità su cui puntare

- L’industria della difesa italiana deve saper individuare le aree di specialità su cui puntare. “Non possiamo fare tutto; dobbiamo fare delle scelte”, lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel suo intervento oggi al Casd all’Assemblea generale dell’Aiad intitolata “Aerospazio, difesa e sicurezza: l’ora delle scelte strategiche”. Come ricordato da Profumo, Leonardo nell’aerospazio è presente “con l’alleanza importante con Thales” in quello che rappresenta un “settore complesso che si sta muovendo alla velocità della luce” e in cui bisogna avere “una fortissima convergenza”. A modo di vedere dell’ad di Leonardo, l’aerospazio è un settore che avrà un consolidamento in futuro e per questo “dobbiamo capire quali sono le capacità che abbiamo e che dobbiamo difendere”. Secondo Profumo, sarebbe un errore pensare che l’Italia da sola possa essere paragonabile a grandi paesi, mentre per questo servirebbe l'Unione europea. L’ad di Leonardo ha osservato infatti che gli investimenti “o sono europei o non sono”. “La difesa è ancora nazionale e lo sarà per moltissimi anni”, ha precisato Profumo in quanto senza una politica estera Ue non ci può essere una politica di difesa comune. (Pav)