Legge Bilancio: Centinaio, da Salvini nessuna scorrettezza istituzionale

- Sul fatto che oggi il vice premier Matteo Salvini abbia presentato alle parti sociali la flat tax, il ministro all'Agricoltura e Turismo, Gian Marco Centinaio non vede una scorrettezza istituzionale. Lo ha detto, rispondendo a una domanda, parlando a margine dei lavori del Consiglio Agricoltura. "Non capisco perché debba esserci stata una scorrettezza istituzionale", ha detto Centinaio. "Si sapeva che il ministro Salvini aveva convocato al suo ministero la componente economica del movimento Lega. E, di conseguenza, il fatto di presentare, ma più che altro di ascoltare le idee da mettere sul tavolo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, vuol dire accelerare l'azione di governo", ha aggiunto. Secondo Centiaio, il confronto con il mondo imprenditoriale serve "a tutta la coalizione per fare un passo avanti", ha proseguito. "Invito anche il ministro Di Maio a farlo", ha concluso. (Beb)