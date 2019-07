Brasile: Bolsonaro su presidenziali Argentina, rischio relazioni peggiori per vittoria kirchnerismo (3)

- Per quanto riguarda le elezioni argentine la relativa stabilità macroeconomica degli ultimi due mesi ha permesso al presidente Mauricio Macri di migliorare notevolmente la sua performance nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali di ottobre. E' quanto emerge dagli ultimi sondaggi pubblicati dalla stampa argentina. Sebbene il ticket Alberto Fernandez-Cristina Kirchner figuri ancora leggermente in testa nelle proiezioni in vista delle primarie dell'11 agosto e del primo turno previsto per il 27 ottobre, il tandem guidato da Macri con il peronista Miguel Angel Pichetto come vice, ha recuperato parecchio terreno rispetto ai rilevamenti di due mesi fa ed in alcuni sondaggi figura addirittura in testa in caso di ballottaggio. Secondo la società di sondaggi "M&F", che ha rilevato 2000 casi tra il primo e l'8 di luglio, il 39,9 per cento dei votanti propende per Fernandez contro il 38,2 per cento incline per Macri. Lontanissima, al 6,9 per cento, la principale opzione al di fuori di questa polarizzazione rappresentata da Roberto Lavagna. (segue) (Brb)