Romania: rimpasto governo, Psd propone Manescu come ministro Esteri e Moga ministro Interno

- Il senatore socialdemocratico Nicolae Moga è stato proposto oggi dal comitato esecutivo nazionale del Partito socialdemocratico (Psd) per la carica di ministro dell'Interno, mentre il segretario generale dello schieramento Mihai Fifor per la carica di vicepremier per i partenariati strategici. Lo ha annunciato oggi la premier e presidente del Psd, Viorica Dancila, dando alcune informazioni sul prossimo rimpasto di governo al termine dell'incontro odierno del partito alla guida dell'esecutivo romeno. "Allo stesso tempo, la leadership socialdemocratica ha preso atto della proposta dell'Alleanza liberal democratica (Alde) – partner di minoranza nel governo di Bucarest - di sostituire Teodor Melescanu con Ramona Manescu ala carica di ministro degli Esteri", ha detto il primo ministro. (segue) (Rob)