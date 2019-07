Romania: rimpasto governo, Psd propone Manescu come ministro Esteri e Moga ministro Interno (2)

- "Ho detto ai colleghi del comitato esecutivo nazionale che abbiamo due portafogli di vice primi ministri per i quali dobbiamo fare delle nomine: una su questioni economiche e una su partenariati strategici, che altri sei ministeri sono stati valutati e ho proposto la sostituzione del ministro dell'Interno, Carmen Dan, con il senatore Nicolae Moga. Ho preso atto della decisione di Alde di sostituire Teodor Melescanu con Ramona Manescu come ministro degli Esteri, e ho proposto Mihai Fifor come vice primo ministro per le partnership strategiche, considerando che siamo alla fine dell'interim per questo portafoglio", ha detto Dancila sottolineando la scadenza dell'interim sul vicepremier per gli affari economici termina a metà agosto. "Avremo una nuova discussione su questo portafoglio e, naturalmente, sui ministeri che continueremo a confrontarci", ha aggiunto il leader del Psd. (Rob)