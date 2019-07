Lombardia: Fa “tappa a Bergamo il “tour” per presentazione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi

- Da Bergamo prosegue il tour conoscitivo nelle province e nei territori lombardi per promuovere la creazione di una rete di collaborazione e forte sinergia tra istituzioni, enti e soggetti che favorirà azioni concrete di sostegno alle vittime di reato. Si è presentata così la nuova Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi, che oggi a Bergamo ha incontrato presso la Sede Territoriale di Regione Lombardia le principali istituzioni locali. Erano presenti i Consiglieri regionali bergamaschi Roberto Anelli e Niccolò Carretta e le principali istituzioni territoriali bergamasche con i rappresentanti di Comune, Provincia, Prefettura, Procura, Tribunale, ATS, ASST, Questura e Arma dei Carabinieri. “Mi rendo conto della delicatezza e dell’importanza del mio ruolo e delle attese e delle aspettative che i cittadini nutrono nei confronti delle istituzioni in materia di sicurezza, e sono altrettanto consapevole della necessità di garantire adeguati servizi di sostegno e supporto psicologico e, laddove necessario, anche psichiatrico. Per questo è indispensabile una rete coordinata e strutturata, con il coinvolgimento diretto e la sensibilizzazione anche del mondo della scuola e degli educatori. Non mancheremo infine di far pervenire al Consiglio regionale spunti e proposte in ambito legislativo per migliorare ulteriormente le norme vigenti in materia” ha detto Aldovrandi. (segue) (Com)