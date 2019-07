Lombardia: Fa “tappa a Bergamo il “tour” per presentazione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi (2)

- “Sulla necessità e sull’opportunità di istituire questa figura di garanzia, tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale si sono trovate d’accordo – ha sottolineato il Consigliere Roberto Anelli nel suo intervento – e non appena è stata avanzata la proposta della sua istituzione, con la precisazione dettagliata di competenze e ambiti di intervento, abbiamo prontamente deliberato e deciso di procedere all’unanimità”. Il Consigliere ha poi sottolineato come la scelta sia caduta sull’avvocato Aldrovandi non solo in virtù delle capacità professionali, ma anche dell’esperienza maturata come Presidente dell’Osservatorio nazionale per il sostegno alle vittime di reato, “ruolo che faciliterà sicuramente la collaborazione con il Governo su queste particolari tematiche”. Sull’importanza del “fare rete tra le istituzioni locali” e sulla necessità che queste lavorino in stretta sinergia tra loro ha puntato molto nel suo intervento il Consigliere regionale Niccolò Carretta, che ha ricordato l’approvazione del suo emendamento che ha qualificato meglio le modalità di organizzazione e costituzione della rete territoriale tra le istituzioni preposte. Istituito dalla legge regionale n°22 del 2018, prima figura in Italia, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato ha tra i suoi compiti principali quello di fornire assistenza gratuita alle vittime di reato collaborando con istituzioni e organismi di garanzia e professionali, quello di favorire attraverso le strutture regionali un efficace accesso a trattamenti assistenziali e psicologici e di promuovere attività di informazione e di formazione a tutela delle vittime. Il Garante sarà inoltre il riferimento della rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato che la legge ha previsto e istituito, mettendo in relazione associazioni, organizzazioni e istituzioni. Per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività di sua competenza, potrà contare sul supporto di uno specifico staff regionale e su un budget annuo di 70mila euro. (Com)