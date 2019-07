Carceri: Cirielli (Fd'I), 97 agenti per Puglia e Basilicata? Montagna ha partorito topolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edmondo Cirielli, questore della Camera e parlamentare di Fd'I, in una nota, definisce "pienamente condivisibile" la protesta dell’Osapp Puglia "che ritiene insufficienti i 97 nuovi agenti penitenziari assegnati alle carceri di Puglia e Basilicata. La montagna - continua Cirielli - ha partorito il topolino. Anche in questa circostanza, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dimostra di non essere all’altezza e di continuare nella sua politica carceraria fallimentare". Il deputato di Fd'I, inoltre, evidenzia: "Il sovraffollamento carcerario imporrebbe al ministro un massiccio potenziamento degli organici, per tutelare gli agenti da aggressioni e rischi, oltre che uno stanziamento di fondi per nuovi carceri. E soprattutto accordi per far scontare le pene agli stranieri nei loro paesi di origine. Però ad oggi tanti slogan e pochi fatti. Ma soprattutto - conclude il questore - una gestione dell’emergenza carcere in stile Pd".(Com)