Governo: Zingaretti, Salvini convoca sindacati per distrarre da affaire Russia

- Il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma in una nota: "Salvini ha convocato i sindacati con Siri solo per far dimenticare l'affaire Russia. Ma noi non ci caschiamo. Continuiamo a chiedere verità e chiarezza in Parlamento. Da Salvini e Di Maio - conclude - spettacolo indecoroso". (Com)