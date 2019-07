Roma: domani assemblea capitolina vota per elezione Seccia a vicepresidente vicario, Aula convocata 15-18

- Si riunirà domani l’assemblea capitolina, dalle 15 alle 18, con all’ordine del giorno - tra le altre cose - l’elezione di Sara Seccia a vicepresidente vicario dell’Aula. E’ quanto è stato definito nel corso della conferenza dei capigruppo in Campidoglio. Nel corso della riunione sono stati sciolti diversi quesiti burocratici. Nei giorni scorsi, infatti, Francesco Figliomeni (Fd'I), vicepresidente dell’assemblea capitolina e al momento reggente del consiglio comunale di Roma, aveva chiesto “a garanzia della validità degli atti deliberati dall’Aula” dei pareri al segretariato capitolino per capire se si potesse procedere, a fronte delle dimissioni di Stefàno, a un nuovo vicepresidente vicario che fosse espressione della maggioranza senza andare incontro a ricorsi sugli atti approvati. I pareri del segretariato, a quanto emerso dalla capigruppo, hanno confermato tale possibilità e quindi nella seduta di domani si procederà all’elezione di Sara Seccia che subentra al collega Enrico Stefàno, dimessosi lo scorso 4 luglio. L’Aula Giulio Cesare è convocata per domani e per giovedì, con all’ordine del giorno diverse questioni: tra cui la delibera sui bus. Domani, in apertura di seduta, si procederà a votare l’ordine del giorno e presumibilmente, considerando i tempi, si riuscirà soltanto a votare l’elezione di Seccia, quindi gli altri atti dovrebbero essere rimandati a prossima seduta. "Avevo espresso la nostra disponibilità a procedere anche fino a tarda serata per le delibere più urgenti, ma abbiamo accolto la richiesta della maggioranza di chiudere domani alle 18", ha precisato Figliomeni.(xcol8)