Brasile: Banca Centrale, attività economica cresciuta dello 0,54 per cento a maggio

- L'attività economica del Brasile nel mese di maggio 2019 ha registrato una lieve espansione dello 0,54 per cento rispetto al mese precedente. Lo riporta oggi, 15 luglio, la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati del Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Pil. Si tratta del primo aumento dopo 4 mesi in flessione. Rispetto a maggio 2018, l'aumento ha raggiunto il 4,40 per cento. Tuttavia la comparazione deve tener conto degli effetti dello sciopero dei camionisti dello scorso maggio costato alla fine di dieci giorni di protesta, il crollo di tutti gli indici economici e la caduta di alcuni punti di Pil. Nell'arco dei precedenti 12 mesi terminati a maggio, l'indicatore è cresciuto dell'1,31 per cento. Nell'anno 2019, l'indice è invece cresciuto dello 0,94 per cento. (segue) (Brb)