Brasile: Banca Centrale, attività economica cresciuta dello 0,54 per cento a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ibc-Br è un indicatore messo a punto per valutare l'evoluzione dell'attività economica brasiliana e aiuta la Bc a prendere le sue decisioni in merito al tasso di interesse di base, il Selic. L'indice comprende informazioni sul livello di attività dei tre settori dell'economia: industria, commercio, servizi e agricoltura, oltre al volume delle imposte. L'indicatore è stato creato dalla Banca Centrale per cercare di anticipare, per approssimazione, l'evoluzione dell'attività economica. L'indicatore ufficiale, tuttavia, è il prodotto interno lordo (Pil), calcolato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). (Brb)