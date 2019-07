Sanità Lazio: Simeone (FI), Ps Latina primo per accessi in regione, presto fine lavori ampliamento

- "Il Pronto Soccorso del Goretti batte per accessi le strutture romane, superando anche le 'rivali' storiche, Gemelli, Umberto I e Casilino. Si tratta di un primato per nulla invidiabile. Alle ore 13.32 si sono registrati 127 accessi, di cui ben 61 verdi ed appena 5 rossi. Per non parlare dei 31 pazienti in attesa e dei 29 che attendevano il ricovero o il trasferimento. I numeri descrivono purtroppo la realtà che vivono cittadini, pazienti e personale impiegato nei reparti dei nostri ospedali alle prese con spazi ridotti ed inadeguati per il flusso dei pazienti. Costretti ogni giorno a combattere con un percorso ad ostacoli fatto di barelle, letti di fortuna e stanze in cui i pazienti sono parcheggiati in attesa di trasferimento". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Dai responsabili sanitari del Goretti abbiamo appreso che i lavori per il processo di ampliamento degli spazi sono in corso e il completamento consentirà una migliore risposta alla domanda di cura in termini di sistemazione alberghiera. Ben venga l'istituzione di percorsi veloci, 'fast track', che potrebbe far diminuire i tempi di attesa visita, permettendo di indirizzare i pazienti affetti da patologie lievi direttamente agli specialisti. Speriamo che quanto prima, a settembre, siano ultimati i lavori ed il Pronto Soccorso possa essere messo nelle condizioni di gestire al meglio questo enorme flusso dei utenti. Di certo non può continuare ad essere il Lazzaretto attuale", ha concluso Simeone.(Com)