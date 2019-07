Kuwait: consegnati all’Egitto otto membri dei Fratelli musulmani

- Il Kuwait ha consegnato alle autorità egiziane otto membri di una presunta cellula terroristica legata al movimento dei Fratelli musulmani. Lo ha confermato il ministero dell’Interno di Kuwait City. Gli otto egiziani erano stati arrestati nel piccolo paese del Golfo la scorsa settimana; erano fuggiti in Kuwait dopo essere stati condannati dalle autorità egiziane a pene detentive fino a 15 anni di carcere. L’agenzia di stampa ufficiale “Kuna” non ha specificato i dettagli della condanna. Finora le autorità giudiziarie del Cairo non hanno commentato la vicenda. Le attività dei Fratelli musulmani sono state bandite in Egitto nel settembre del 2013, dopo la deposizione dell'ex presidente Mohamed Morsi, esponente di spicco del gruppo islamico, deceduto in tribunale lo scorso mese di giugno. La Fratellanza è considerata come un'organizzazione "terrorista" dal Cairo e dai suoi alleati, come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. In Kuwait, tuttavia, i Fratelli musulmani non sono vietati per legge. Gli otto cittadini egiziani sono stati consegnati alle autorità del Cairo “in base ad accordi bilaterali” con il Kuwait, ha precisato l'agenzia "Kuna". (Res)