Romania: premier Dancila, Psd avrà proprio candidato a elezioni presidenziali di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd) avrà il proprio candidato alle elezioni presidenziali di novembre: il congresso della forza politica la approverà nella riunione che avrà luogo il 3 agosto. Lo ha annunciato il primo ministro e presidente del Psd, Viorica Dancila, al termine dell'incontro della leadership socialdemocratica. "Il congresso del Psd per convalidare il candidato alle presidenziali si terrà il 3 agosto. Ho presentato oggi al comitato esecutivo nazionale del Partito socialdemocratico l'opzione di sostenere un candidato al di fuori del partito, l'alternativa di sostenere il leader dell'Alleanza liberal democratica (Alde), Calin Popescu-Tariceanu, e come possiamo agire per ottenere il miglior risultato alle elezioni presidenziali. Dopo il voto è emerso che il Psd vuole il proprio candidato, che vuole essere sostenuto da Alde e dal partito Pro Romania e avremo discussioni con i due partiti politici a questo proposito", ha detto il premier Dancila. (Rob)