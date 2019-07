Speciale difesa: Bono (Fincantieri), fare sistema per rilancio industria

- Bisogna fare sistema per il rilancio dell’industria della difesa: lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, nel suo intervento oggi al Casd all’Assemblea generale dell’Aiad intitolata “Aerospazio, difesa e sicurezza: l’ora delle scelte strategiche”. “L’asse futuro su cui si baserà l’industria della difesa europea è franco-tedesco”, ha dichiarato Bono, secondo cui serve il “client demanding” per il rilancio dell’industria del settore. “Serve il coraggio di puntare là dove noi abbiamo la possibilità di dire qualche cosa”, ha affermato l’ad di Fincantieri, osservando che purtroppo gli "investimenti a pioggia" non hanno portato a risultati. E quelle che più soffrono sono le piccole e medie imprese. “Vogliamo aiutare le Pmi a fare sistema”, ha detto, in quanto senza questa spina dorsale la grande impresa non può essere sostenibile. Nella visione di Bono, bisogna individuare bene le strategie di investimento, altrimenti l’industria della difesa italiana sarà in una posizione di debolezza. “Senza una difesa comune europea non andiamo da nessuna parte”, ha dichiarato Bono secondo cui la Nato deve diventare nuovamente “il centro dell’Occidente”. (Pav)