Speciale difesa: generale Vecciarelli, servono strategie certe per sopravvivenza sistema

- E’ urgente definire una strategia chiara per gli investimenti del settore difesa: lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli nel suo intervento oggi al Casd all’Assemblea generale dell’Aiad intitolata “Aerospazio, difesa e sicurezza: l’ora delle scelte strategiche”. Il generale Vecciarelli ha osservato che oggi nel panorama internazionale “le sfide vengono prima delle minacce”, in un mondo che cambia e porta alla nuova competizione strategica tra le potenze. Secondo quanto osservato dal capo di Stato maggiore della Difesa, l’industria italiana del settore non ha al momento “la forza” di proporsi alla popolazione, mentre servono "strategie certe" che diano un senso di affidabilità al paese ed agli alleati. Secondo Vecciarelli, è decisivo inoltre “collezionare e analizzare big data” in modo da acquisire un quadro della situazione sempre più puntuale. A modo di vedere di Vecciarelli, l’Italia ha ancora, anche se per pochi anni se non saprà reinventarsi, “la capacità per sviluppare tutte nostre potenzialità alla stessa stregua di altri paesi”. Ma servono finanziamenti per il settore e le aziende, secondo Vecciarelli, dovrebbero “uscire dalla comfort zone”, altrimenti, "il nostro sistema rischia di collassare”. (Pav)